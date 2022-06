Processo para abrir novas empresas no país está rápido e eficiente

O processo para abrir novas empresas no Brasil está mais rápido e eficiente. Esse foi o principal destaque do boletim do Mapa de Empresas, referente aos primeiros quatro meses de 2022. O relatório foi divulgado na tarde desta segunda-feira pelo Ministério da Economia.

Segundo o informe da pasta, quem deseja abrir uma nova empresa no país leva, em média, 1 dia e 16 horas — o que foi apontado no informe como um recorde. Isso representa uma queda de 8 horas em relação ao tempo que se levava no fim do ano passado.

Para André Luiz Santa Cruz, que é diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração no Ministério da Economia, a maior agilidade na abertura de novos negócios no Brasil é resultado de políticas de gestão que foram implementadas desde 2019.

A meta do governo federal é reduzir o tempo de abertura de novas empresas no país para menos de um dia, até o fim de 2022.

O boletim divulgado nesta segunda-feira também apontou que mais de 1,35 milhão de empresas foram abertas nos primeiros quatro meses deste ano. No mesmo período, quase 542 mil empresas foram fechadas em todo o país.

Tocantins foi o estado com o maior número proporcional de empresas abertas, seguido pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá registraram os menores índices no primeiro quadrimestre de 2022.

Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Daniel Ito – Repórter da Rádio Nacional