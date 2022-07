Procon de SP notifica distribuidoras de combustíveis

Algumas pessoas já notaram a redução do preço do etanol na cidade de São Paulo. É o caso do motorista por aplicativos Adriano Costa que já percebeu a queda. Mas dois dias depois de anunciada a redução do ICMS no estado alguns ainda não perceberam qualquer mudança, como o taxista Paulo Fernando.

Na segunda-feira, o governo de São Paulo anunciou a redução do imposto sobre o etanol de 13,3% para 9,57% e estimou uma queda de 17 centavos em média no preço do litro do combustível para o consumidor final.

Jeferson, que trabalha como frentista em um posto na zona oeste da capital paulista, acha que a mudança só vem com uma nova remessa de combustível.

O Sincopetro, Sindicato que representa os postos de combustível do Estado de São Paulo e o Recap, o sindicato que representa a categoria em Campinas, no interior do estado, argumentam que os preços só podem cair se as distribuidoras de combustíveis repassarem integralmente a redução dos impostos.

O Procon de São Paulo notificou as distribuidoras. A Ipiranga, a Raizen e a Vibra Energia vão ter que informar os preços finais cobrados dos postos, entre os dias 20 de junho e 25 de julho, e detalhar em uma planilha a redução dos preços praticados no período em que houve a redução não apenas do ICMS, mas também do Cide e do Pis/Cofins e encaminhar as notas fiscais emitidas pela venda dos combustíveis.

As distribuidoras tem até o dia 26 de julho para enviar as informações.

Além de São Paulo, os estados de Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, e Santa Catarina também anunciaram nessa semana a redução do ICMS cobrado pelo etanol.

Nessa terça-feira, o Ministério das Minas e Energia divulgou uma planilha estimando uma queda média de 19 centavos no preço do litro do etanol em todo o país.

No último levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo registrou uma queda do preço médio do etanol de 2,43%.

A média de preços foi de R$ 5,52 o litro para R$ 4,41. A pesquisa é semanal e feita em todo os postos de combustíveis do país. Ela foi divulgada na última segunda-feira e não captou a redução da nova rodada de queda dos impostos.

Nessa terça-feira, a Petrobrás anunciou uma redução de 20 centavos no preço médio do litro da gasolina para as distribuidoras. O preço do litro cai de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro.

