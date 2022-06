Procon orienta pesquisar preços dos produtos no Dia dos Namorados

Um levantamento feito Procon Carioca, junto a seis sites de venda de grandes lojas, apontou variações de preços de 7,14% a 82,5% em alguns dos 25 produtos pesquisados para orientar os consumidores na hora de comprar o presente do Dia dos Namorados.

A sondagem, realizada no último dia 3, foi feita nas lojas online da Amazon, Casas Bahia, Americanas, Shoptime, Magalu e Shoptime. O gerente de fiscalização do órgão, Leonardo Gomes, faz um alerta aos consumidores para que estejam atentos na hora de ir às compras.

Uma fritadeira elétrica air fry foi o Item com maior diferença no valor de comercialização, segundo o Procon. O seu preço variou de R$ 287,07 a R$ 524,00. Outros produtos também apresentaram variação de preços igualmente exorbitantes, de acordo com os fiscais do Procon. No ramo dos cosméticos, o perfume de uma marca famosa, por exemplo, foi encontrado a R$ 334,58 e R$552,89, ou seja, 65,25% de variação entre as empresas pesquisadas. Já um secador de cabelo, de modelo médio, apresentou variação de nada menos que 56%.

*Com supervisão de Vitoria Elizabeth

