Procon-SP notifica Shopping JK Iguatemi após denúncia de racismo

O Procon de São Paulo notificou o Shopping JK Iguatemi, um dos mais luxuosos da capital paulista, após uma denúncia de racismo. Um consumidor, que é negro, registrou reclamação nos canais de atendimento do órgão e relatou ter sido seguido e constrangido por seguranças no dia 27 de março, ao circular e tentar efetuar uma compra no local. O Procon pediu que o shopping esclareça quais providências foram tomadas em relação ao episódio, além de informar os critérios de seleção e contratação de funcionários. A empresa também deve apresentar a política de treinamento aplicada aos trabalhadores, esclarecendo se a participação é obrigatória ou facultativa.

O Procon pediu ainda que a administração do shopping demonstre, por meio de documentos, as medidas específicas adotadas no complexo comercial nos últimos 12 meses, abordando a conscientização, prevenção, programas de diversidade, inclusão e combate ao racismo e a discriminação de qualquer gênero. A empresa tem até o dia 1º de junho para responder aos questionamentos. A Jovem Pan tenta contato com o Shopping JK Iguatemi. A reportagem será atualizada se houver manifestação.