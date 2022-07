Produção automotiva tem queda de 5% nos primeiros seis meses do ano

No mês de junho, a produção automotiva no país chegou a quase 204 mil unidades, superando a marca de 200 mil pela segunda vez no ano. No acumulado, houve queda de 5% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. Esses dados foram publicados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos (Anfavea).

O Presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, explicou que muitos fatores impactaram o fornecimento de insumos e a logística global do setor, como a crise dos semicondutores, a guerra na Ucrânia e os lockdowns, na China, causados pela nova onda de covid-19. Mas, Márcio destaca que o cenário é positivo.

A falta de oferta teve reflexo direto no número dos licenciamentos que, em junho, registrou queda de quase 5% em relação a maio e de 2,4% sobre junho de 2021. Descontado o feriado prolongado de Corpus Christi, a média mensal de vendas se manteve em 8.500 unidades, mesmo valor de maio.

No acumulado do semestre, a redução foi de 14,5%. De acordo com a Anfavea, essa queda no país é um fenômeno global, com números muito semelhantes aos dos principais mercados mundiais.

A boa notícia do semestre foi a recuperação das exportações com 246 mil unidades vendidas para fora do país. Destaque para o mês de junho que registrou o melhor resultado mensal desde agosto de 2018. O crescimento sobre o primeiro semestre de 2021 chegou a 23%.

Economia Brasília Leila Santos / GT Passos Beatriz Albuquerque – Repórter da Rádio Nacional