Produção de automóveis bate recorde em agosto

A produção de automóveis em agosto bateu recorde, mas inadimplência, restrições ao crédito e oferta de microchips preocupam.

As montadoras produziram 238 mil automóveis em agosto. O número é quase 9% maior que o de julho. Com esse resultado, o setor conseguiu superar pela primeira vez o número de veículos fabricados no ano. De janeiro a agosto desse ano foram produzidos mais de 1,550 milhão de veículos. No ano passado, no mesmo período, foram 1,480 milhão. Um crescimento de 4,7%.

Os melhores resultados foram do segmento de ônibus, que entre janeiro e agosto produziu 50% mais que no mesmo intervalo no ano passado, e de máquinas rodoviárias, como retroescavadeiras e motoniveladoras, que cresceu quase 37%.

Os números são da Anfavea, A Associação Nacional dos Veículos Automotores.

Mas apesar dos bons resultados, o juros altos, o alto nível de inadimplência e a dificuldade de acesso ao crédito preocupam o setor.

As vendas parceladas representam apenas três a cada dez negociações. Para o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, um cenário crítico.

Já a oferta de semicondutores, que desde o começo da pandemia vinha travando a produção, melhorou. Isso porque algumas fábricas estão normalizando a produção e outros setores, como os de telefones celulares, diminuíram a demanda pelos microchips, mas a dependência brasileira segue sendo um desafio.

Nesse sábado, uma comitiva do governo e de representantes da Anfavea embarca para o Japão. A missão vai tentar atrair investidores para a produção de semicondutores no Brasil. Uma das possibilidades é investir na Unitec, empresa que fica em Belo Horizonte e tem o BNDES como um dos sócios.

Apesar dos bons ventos que sopram para as montadoras, os trabalhadores de um dos maiores fabricantes, a Mercedes, entraram em greve nessa quinta-feira. A montadora demitiu 3.600 pessoas da fábrica de São Bernardo na Grande São Paulo. A justificativa é que está investindo na produção de veículos elétricos.

