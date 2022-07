Produção de motos cresce 18% no 1º semestre comparada a 2021

A produção de motocicletas, no Brasil, teve o melhor resultado para os seis primeiros meses do ano desde 2015. Além disso, a estimativa é que o Brasil produza mais de 1,3 milhão motos, até o fim de 2022.

Esses são dados da Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. A entidade anunciou que, entre janeiro e junho deste ano, foram produzidas mais de 670 mil motos, em todo o país: 18% a mais que no mesmo período do ano passado. Nesse intervalo, a exportação dos itens foi, principalmente, para a Colômbia, Argentina e os Estados Unidos.

Para o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, os números representam uma recuperação, diante da pandemia de covid-19. Segundo ele, mais de 600 mil motos foram emplacadas entre janeiro e junho deste ano.

Por outro lado, a produção de bicicletas, no Brasil, apresentou queda no primeiro semestre deste ano, em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Foram feitas 20 mil bicicletas a menos, uma queda de quase 6%.

O vice-presidente para o segmento de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, explicou que a inflação impactou no poder de compra de alguns brasileiros, principalmente para produtos chamados “de entrada”. Além disso, ele destaca que a produção do ano passado era atípica.

A projeção da Abraciclo é que 2022 encerre com a produção total de 750 mil bicicletas, mantendo a média do ano passado.

