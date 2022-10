Produção de motos crescerá 18% em 2022; renda extra é principal motivo

A produção de motocicletas deve ficar em mais de um milhão e 400 mil unidades em 2022, de acordo com estimativas da Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares.

O número representa um volume 18,8% superior ao ano passado e fica próximo ao patamar de 2014, quando foram produzidas mais de 1 milhão e 500 mil unidades.

De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, o uso da moto para gerar renda extra ou complementar o salário são um dos fatores que explicam o crescimento dessa demanda.

A produção de bicicletas, por outro lado, deve diminuir 18,8% este ano em relação a 2021. Este ano a estimativa é de que o setor produza 630 mil unidades.

De acordo com o vice presidente da Abraciclo, Cyro Gazola, a alta da inflação e diminuição do poder de compra explica essa queda na demanda, especialmente nos chamados produtos de entrada, que são as bicicletas mais baratas.

O Brasil é o 4º maior produtor de bicicletas no mundo e o 6o maior de motos e gera mais de mil 15 mil empregos diretos na região da zona franca de Manaus.

Economia São Paulo Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional motos motocicleta renda extra complementar renda produção 109:00