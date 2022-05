Produção industrial tem alta de 0,3% em março, diz IBGE

A produção industrial brasileira avançou 0,3% na passagem de fevereiro para março, mas na comparação com o ano passado, o setor acumula queda de 4,5%, considerando o desempenho do primeiro trimestre.

O patamar também está 2,1% abaixo do verificado antes da pandemia de covid-19. Já o acumulado nos últimos 12 meses é positivo em 1,8%.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada nesta terça-feira, pelo IBGE. O gerente da sondagem André Macedo explica que a indústria ainda tem perdas a recuperar. Além disso, fatores como o aumento do custo da produção, a escassez de matérias-primas e a inflação também dificultam a retomada.

Três das quatro grandes categorias econômicas da Pesquisa Industrial Mensal tiveram alta, que chegou a 8% no caso dos bens de capital. Já a produção de bens de consumo duráveis subiu 2,5% e a de bens intermediários avançou 0,6%.

A queda foi verificada no setor produtor de bens de consumo semi e não-duráveis, que interrompeu três meses positivos consecutivos, ao recuar 3,3%.

Entre as 26 atividades pesquisadas, 14 foram positivas, e a que teve a maior influência foi a de veículos automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 6,9%. Apesar do segundo mês de expansão, ainda assim, o setor não recuperou as perdas de janeiro.

Outras atividades que contribuíram para o resultado de março foram a de outros produtos químicos, com alta de 7,8%) e a de bebidas, com avanço de 6,4. Já entre as 12 atividades em queda, a mais significativa foi a do grupo de produtos alimentícios, que recuou 1,7%, interrompendo quatro meses consecutivos de alta, quando acumulou 14,9% em ganhos.

