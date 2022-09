Produtoras de Itamaraju e Porto Seguro participam do “Concurso Mundial de Queijo”

As produtoras de laticínios Mirian Nogueira e Gianinni Canguçu, dos municípios de Itamaraju e Porto Seguro, respectivamente, participam, até o próximo domingo (18), com o apoio do Sebrae, da segunda edição do Concurso Mundial de Queijo e Produtos Lácteos , realizado na capital paulista.

As empreendedoras são destaques na região e, no concurso de queijo realizado durante o XVI Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel), em Vitória da Conquista (BA), no mês de julho deste ano, Mirian Nogueira venceu em duas categorias, reconhecimento que o levou para a competição mundial.

De acordo com o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, a participação das empreendedoras no concurso é motivo de alegria para todo estado. “Elevamos a Bahia para um patamar superior dentro da produção de queijos artesanais mostrando o potencial que a região tem, o que influencia também o crescimento dos projetos relacionados. Desejo que seja uma experiência memorável às nossas representantes no mundial”, celebrou.

Com os concursos chancelados pela Guilde Internationale des Fromagers, esta é a única premiação a nível nacional que envolve o setor queijeiro por inteiro e, neste ano, serão evidenciados tanto os produtos, produtores artesanais e industriais, quanto os comerciantes nacionais.

Organizado pela associação SerTãoBras e parceiros, a estimativa é receber cerca de 1.200 queijos no concurso, com público em média de 50 mil pessoas, tornando a avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, o roteiro gastronômico do queijo até o final de setembro.

O resultado do concurso de queijos e produtos lácteos será divulgado nesta sexta-feira (16) e o de “Melhor Queijista” e “Melhor Queijeiro” do Brasil, no sábado (17), com a entrega da premiação na Cerimônia da Guilde Internationale des Fromagers.