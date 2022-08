Produtores bloqueiam BR-101, na tentativa de conter invasões

O trânsito na Rodovia BR-101 entre os municípios de Itamaraju, Teixeira de Freitas e Itabela foi interrompido durante o período da manhã deste sábado (20) de agosto. Por produtores rurais e pessoas ligadas ao agronegócio em virtude da insegurança vivenciada na região nos últimos dias.

Os produtores bloquearam o trecho da rodovia federal. Numa tentativa de mobilizar as autoridades estaduais e federais. Apontando sobre a violência, com invasão de propriedades rurais, praticadas por grupos armados.

O bloqueio ocorreu na altura do KM 806 em Itamaraju, na saída para o município de Itabela. Estendendo até o início da tarde.

Os manifestantes ocuparam a rodovia carregando faixas, bandeiras e muito indignação. Após famílias serem obrigadas a deixarem suas propriedades, invadidas por indígenas (ou grupos que tentam passar por índios) pertencentes de aldeias próximas do Parque Nacional. Na busca de sensibilizar as autoridades e assim sessar as invasões.