Produtos da agricultura familiar baiana são comercializados em rede de hipermercados do Distrito Federal

Publicado em 28 de jul de 2021 e atualizado às 17:58

Cada dia mais empreendimentos da agricultura familiar baiana fortalecem o relacionamento comercial com grandes redes de supermercados. O resultado disso são mais produtos nas gôndolas, competindo com marcas já tradicionais no Brasil. Desta vez, produtos à base de umbu e de maracujá da Caatinga e derivados de milho chegam à rede de supermercados Carrefοur, no Distrito Federal.

Os doces em massa, em corte e geleia de umbu, orgânicos, da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc) e o Flocão de Milho não transgênico, da Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (Copirecê), estão nas prateleiras de nove estabelecimentos da unidade federativa.

A Coopercuc e a Copirecê são apoiadas pelo projeto do Governo do Estado, Bahia Produtiva, para que as cooperativas acessem mercados competitivos. Os recursos são aplicados desde a base produtiva até na comercialização dos produtos.

A parceria entre a rede Carrefour e as cooperativas foi realizada por intermédio da Central do Cerrado, cooperativa formada por mais de 30 organizações, entre cooperativas e associações de agricultores familiares extrativistas das regiões do Cerrado e da Caatinga, conectando quem produz a quem consome.

Para o Assistente Técnico na Gestão da Coopercuc, Daílson Andrade, essa é mais uma conquista da agricultura familiar: “Inicialmente, vamos atender ao Distrito Federal, mas já estamos negociando para chegar também a Goiás. Esse é resultado do apoio do projeto, que tem nos ajudado a impulsionar novos negócios”.

Para a Assistente Técnica na Gestão da Copirecê, Vamary Santos, é um grande passo para a cooperativa: “Isso representa muito para a Copirecê. Estamos entrando em uma das maiores redes de varejo do Brasil. Estamos muito orgulhosos do nosso trabalho”.

Por | Assessoria de Comunicação SDR/CAR