Professor de educação física morre após ser baleado enquanto pedalava no Dique

Um professor de educação física de 24 anos morreu depois de ser baleado quando andava de bicicleta no Dique do Tororó, na noite da quarta-feira (1º). Rodrigo Santos Castro foi baleado por volta das 21h, quando conversava ao telefone com a namorada.

As primeiras informações são de que Rodrigo foi vítima de uma tentativa de assalto, com os bandidos tentando levar a bicicleta dele. “Ele estava com fone de ouvido e a gente foi conversando durante todo percurso. Como eu tava no plantão, dava para conversar tranquilo. Chegou o momento do percurso que só ouvi as pessoas que chegaram nele, ‘polícia, polícia’, cheguei a achar que era uma abordagem. Mas aí teve os tiros. A última coisa que ele falou foi ‘Ai, amor, tiro, tiro, tiro’. E acabou. Ele não falou mais, não respondeu, e a ligação continuou”, contou a namorada dele, Cíntia, à TV Bahia.

Alarmada, Cíntia acionou um amigo e a mãe do namorado e começaram a buscar por Rodrigo. Ela saiu do trabalho e foi até o HGE, mas já encontrou o namorado sem vida. “Fico indignada porque as pessoas estão matando as outras por nada. Por objetos, um celular, uma bicicleta”, lamentou.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os familiares, Rodrigo estava praticando ciclismo para treinar para um concurso da polícia.

O rapaz completaria 25 anos na próxima terça (7). “Já tinha feito uma compra, uma surpresa pro aniversário dele, já estava planejando. Terça ele ia fazer 25 anos. E todos os planos dele desapareceram assim por nada”, acrescenta Cíntia.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O sepultamento está previsto para 16h30 desta quarta.