Profissionais de Atlético e Cruzeiro concorrem a prêmio internacional

A Confut Sudamericana, evento que debate as tendências e desafios da indústria do futebol, divulgou os nomes indicados para a premiação Confut Galdino&Coelho Advogados. O Atlético concorre em três categorias: programa de sócio, campanha de publicidade e ação de inovação digital pelo Manto da Massa.

Outros três profissionais do Galo estão na lista de indicados: Rodrigo Caetano concorre na categoria executivo de futebol; Pedro Melo entre os executivos comerciais e Pedro Picchioni como profissional de análise de dados.

Dois funcionários do Cruzeiro receberam menção: Lênin Franco como executivo comercial e Victor Rios na relação de executivos de comunicação.

Os finalistas de cada categoria passaram pela seleção de mais de 40 profissionais que atuam no meio esportivo. A votação é aberta ao público e acontece no site oficial da Confut Sudamericana (www.confutsudamericana.com/votacao). Podendo votar até o dia 14 de julho, o voto no site tem peso de 1⁄3, sendo somada a escolha dos especialistas, com peso 2⁄3, para coroar os grandes vencedores.

No site, é possível conferir a porcentagem parcial de cada um dos finalistas. Entretanto, o resultado final será divulgado apenas no dia 15 de julho, data em que o evento acontece de forma presencial, em São Paulo.

Conheça os finalistas

*1. Confederação com Melhor Prática de Gestão*

CBF

Argentina

Uruguai

*2. Clube com Melhor Prática de Gestão*

Palmeiras

Athletico-PR

River Plate

*3. Melhor TV de Clube*

Flamengo

Santos

Boca Juniors

*4. Melhor Programa de Sócios*

Atlético

Boca Juniors

River Plate

*5. Melhor Campanha*

Atlético – Manto da Massa

Santos – Linha Charlie Brown

Botafogo e EstrelaBet – Vacine-se

*6. Melhor Ação Social ou Sustentável*

Botafogo – Manto da Desigualdade

Atlas e Chivas-Mex – #ReLatexJalisco

Racing – Alzheimer

*7. Melhor Ação de Inovação Digital*

Atlético – Realidade Virtual Lançamento Manto da Massa

Tigres Mexico y Bitso – Ingressos comprados com Criptomoedas

Copa do Brasil ‘ Continental ‘ Kefler ‘ StadiumGO! – Premiação da Continental em NFT para o melhor jogador de defesa da etapa

*8. Executivo de Futebol*

Rodrigo Caetano – Atlético

Anderson Barros – Palmeiras

Andre Mazzuco – Botafogo

*09. Executivo Comercial*

Pedro Melo – Atlético

Samuel Perez – Colo-Colo

Lênin Franco – Cruzeiro

*10. Executivo de Comunicação*

Júlio Gracco – Botafogo

Pablo Ruiz – Racing

Victor Rios – Cruzeiro

*11. Executivo de Finanças*

João Paulo Silva – Ceará

Davi Gueldini – Palmeiras

Fabiano Wurdig – Grêmio

*12. Profissional de Direito Desportivo*

Roberta Fernandes – Fluminense

Guilherme Stumpf – Grêmio

Rodrigo Monteiro – Athletico-PR

*13. Profissional de Marketing Esportivo*

Bruno Brun – End To End

Fabio Wolff – Wolff Sport & Marketing

Leandro Petersen – Federação Argentina de Futebol

*14. Profissional de Categoria de Base*

João Paulo Sampaio – Palmeiras

Gustavo Grossi – Internacional

Sebastian Taramasco – Nacional-URU

*15. Profissional de Análise de Dados*

Raphael Rezende – Botafogo

Vinicius Castellassi – Red Bull Bragantino

Pedro Picchioni – Atlético

*16. Profissional de Direção Geral (CEO)*

Thiago Scuro – Red Bull Bragantino

Alejandro Paul – Colo Colo

Carlos Amodeo Neto – Grêmio

Agora é com você! Acesse o site https://confutsudamericana.com/votacao e garanta o prêmio para o seu indicado favorito.