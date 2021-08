Profissionais de Enfermagem de todo o País participam de ato em Brasília para aprovação do piso nacional e jornada de 30 horas

Giro no Mundo



Publicado em 5 de ago de 2021 e atualizado às 22:40

Presidente interino do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, Holmes Filho, participou das atividades

Representantes da Enfermagem de todo Brasil se reuniram neste Dia Nacional da Saúde (5/8), em frente ao Congresso Nacional, para cobrar celeridade na votação do Projeto de Lei 2564/2020, que estabelece um Piso Salarial nacional para a profissão, fixado para jornada de 30h semanais. O ato “Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS”, promovido pelas entidades do Fórum Nacional da Enfermagem (Aben, Cofen, CNTS, CNTSS, FNE, Anaten e Eneenf), buscou sensibilizar congressistas, antes e durante a audiência pública sobre o PL, na Câmara dos Deputados.

“Esta é uma causa histórica desta categoria que está na linha de frente do combate à Covid-19, prestando um valoroso serviço à nação. Somente na Bahia, são mais de 144 mil profissionais que arriscam diariamente suas vidas para prestar atendimento em plantões exaustivos e recebendo, em sua grande maioria, baixos salários. Portanto, aprovar o PL 2564 é mais do que um reconhecimento: é proporcionar condições dignas de trabalho para estes profissionais”, afirmou o presidente interino do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, Holmes Filho, que participou do ato acompanhado pelas conselheiras Kátia Gama e Josimari Xavier.

“Se dependesse de mim, não era mais um projeto. Era lei”, afirmou o senador Fabiano Contarato (REDE-ES), autor do PL. Ele lamentou a morte da cunhada, técnica de Enfermagem, que ganhava 1 salário mínimo. Na linha de frente do combate à pandemia, os profissionais de Enfermagem estão entre os mais afetados pela Covid-19. São pelo menos 857 óbitos, contabilizados pelo Observatório da Enfermagem.

A deputada federal Alice Portugal (PC do B/BA) também participou do ato, ao lado de diversos parlamentares. “A Enfermagem brasileira tem sido aplaudida como heroica na construção da defesa do SUS. Não é possível que os deputados não respondam, que os senadores não respondam ao clamor de milhões de trabalhadores desse país”, disse.

A presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Betânia Santos, fez um apelo ao presidente do Senado. “A Enfermagem precisa de mais do que aplausos, precisa de um salário básico, de uma jornada mais justa. Presidente Rodrigo Pacheco, neste Dia Nacional da Saúde, vote o PL 2564”.

Por | Ascom