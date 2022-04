Profissionais do SAMU realizam palestra sobre primeiros socorros em colégio estadual

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do município de Itamaraju, realizou uma palestra para alunos e educadores do colégio estadual Luis Eduardo Magalhaes.

Com o retorno das aulas presenciais, também aumenta os riscos de acidentes dentro e fora das unidades escolares e com o objetivo de orientar esses educadores e discentes como agir nesses casos, os profissionais do SAMU 192, estiveram promovendo essa palestra sobre os primeiros socorros.

Os socorristas demonstraram técnicas de regaste e avaliação de risco em casos de acidentes, onde poderá fazer diferença durante o resgate de vidas. Reforçando ainda sobre a cultura dos trotes, que crescimento em todo o país.

Preocupados com o impacto da realidade, além do convite realizado aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), foram colocadas em prática às ações educativas para os alunos, com a finalidade de reduzir os números de acidentes nas escolas e no trânsito.

Durante a palestra, conteúdo prático foi inserido e a interação entre os profissionais e socorristas, permitiu a demonstração de ações em momentos de resgate, além de analisar os riscos da proximidade de curiosos em acidentes.

As principais orientações são relacionadas a crises de convulsão, manobra de desengasgo, desmaio, queimaduras, dentre outras práticas de primeiros socorros.