Programa abre inscrições para cursos e mentoria para empreendedores negros

Empreendedores e profissionais negros, ligados à indústria do turismo da capital baiana, terão a oportunidade de participar de capacitações e mentorias gratuitas, ofertadas pelo programa AfroEstima Salvador. As inscrições para formação de novas turmas já estão abertas e podem ser realizadas no site do programa ou através do Whatsapp (71) 99405-9194.

As aulas serão realizadas de modo presencial, a partir do dia 7 de novembro, no Pelourinho, Liberdade, Rio Vermelho, Itapuã e na Ilha de Bom Jesus dos Passos. Os locais exatos serão divulgados em breve. Também serão oferecidos aulas e conteúdo no formato on-line, com o auxílio da plataforma virtual, acessada no site do programa.

Os cursos terão duração de até dois meses, voltados tanto o empreendedor que está começando, quanto aqueles que já possuem faturamento e negócios mais avançados. As capacitações são direcionadas a profissionais cujas atividades contribuem, direta ou indiretamente, para a identidade afro e turismo étnico de Salvador, tais como agências de viagem e receptivo, operadores e guias de turismo, meios de hospedagem, gastronomia, setores artístico, cultural e criativo, baianas de acarajé, turbanteiras, trançadeiras, capoeiristas, artistas, designers, artesãos, griôs, blocos afro, afoxés e terreiros.

As disciplinas dos cursos são divididas em dois eixos, social e técnico. Os temas incluem marketing digital, gestão de negócios, sustentabilidade, turismo afro, desenvolvimento pessoal e social, história afro-brasileira e da diáspora, liderança com foco na juventude negra, mentorias, entre outras.

O primeiro ciclo de turmas foi realizado em 2021, ocasião em que foram certificados 110 alunos. Para esta nova edição, a meta é capacitar mil afroempreendedores.