Programa Brasil Mais lança modalidades para micro e pequenas empresas

As micro, pequenas e médias empresas de todo o país vão contar com duas novas modalidades de atendimento do Programa Brasil Mais, do Ministério da Economia. Serão oferecidas oportunidades para o aumento da produtividade e da competitividade dessas empresas.

Uma das novas modalidades de atendimento lançadas nesta segunda-feira é a Transformação Digital. Ela consiste na adoção de ferramentas de baixo custo, com tecnologia plug and play, para aumentar o nível de digitalização das micro e pequenas empresas brasileiras. As soluções adotadas são personalizadas, de acordo com a necessidade de cada empreendimento — como explicou Maycon Stahelin, subsecretário substituto de Inovação e Transformação Digital do Ministério da Economia.

Outra novidade do Brasil Mais é a modalidade Smart Factory — que vai selecionar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para melhorar os processos industriais nas empresas.

Além das duas modalidades lançadas nesta segunda-feira, o programa oferece ainda o Brasil Mais Produtividade — que foi lançado no fim de 2020 e já atendeu mais de 90 mil empresas. Segundo o Ministério da Economia, essa iniciativa aumentou em até 50% a produtividade das empresas participantes.

O Programa Brasil Mais é realizado pelo Ministério da Economia, em parceria com o BNDES, o Sebrae, o Senai e outras entidades.

Os empreendedores de micro, pequenas e médias empresas podem acessar o endereço gov.br/brasilmais para saber como participar das modalidades do programa.

