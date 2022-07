Programa Conexão Sicoob é retomado no formato híbrido após dois anos

Após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, o programa Conexão Sicoob, agora na gestão do Instituto Sicoob, unindo forças ao eixo Cooperativismo e Empreendedorismo do Instituto, contribuindo na formação de líderes capazes de promover cidadania, colaboração e desenvolvimento de suas comunidades, retoma suas atividades a partir desta sexta-feira (8), no formato híbrido.

Lançado em 2017, o programa já passou por 55 munícipios e impactou cerca de 31 mil jovens. Em sua nova edição, o Conexão Sicoob – Rota 2022, está incluso no portfólio do Instituto, como uma ferramenta de posicionamento e compromisso social do Sistema com a comunidade jovem, por meio da educação empreendedora.

Com o propósito de disseminar conceitos de empreendedorismo e cooperativismo aos jovens, o Conexão Sicoob abriu vagas para a edição de 2022, buscando contribuir para formação de líderes capazes de promover cidadania, colaboração e desenvolvimento de suas comunidades.

O programa, que é realizado pelo Instituto Sicoob, será divido em três etapas:

Trilha do jovem : com vídeos educativos, os jovens terão acesso a trilha de aprendizagem online, e desenvolverão atividades práticas que servirão para o processo de seleção para participação no Lab de Inovação;

Trilha da cooperativa : serão esses os promotores e agentes multiplicadores dos principais conteúdos abordados no programa e serão responsáveis pela execução do Lab de Inovação para os jovens;

Lab de Inovação: os jovens poderão se inscrever para concorrer a uma vaga nos Labs de Inovação, disponível para a Rota de 2022. Os 16 jovens melhor classificados na trilha online, para cada Lab de Inovação, viverão uma experiência presencial em inovação, empreendedorismo e cooperativismo, além de concorrerem a prêmios.

Além dos vídeos educativos, atividades práticas, a programação ainda conta com premiações. Nos Labs de Inovação, os jovens se dividirão em grupos e terão que trabalhar na solução de um desafio, proposto na Trilha Online e apresentar a uma banca avaliadora. O grupo com a melhor solução, avaliada pela banca examinadora, receberá o valor de R$ 500 individuais. O Lab de Inovação também premiará os 12 jovens participantes para receber o valor de R$ 200. O prêmio será realizado no formato de conta poupança.

Sobre o Sicoob — Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 330 municípios.