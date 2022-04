Programa de Aprendizagem Profissional tem vagas para Itamaraju

O Programa de Aprendizagem Profissional tem por objetivo incluir, capacitar e promover o desenvolvimento profissional de jovens, oportunizando a formação profissional rural, capacitando-os para o ingresso no mercado de trabalho, através de programação elaborada nos termos da Lei 10.097 / 00.

Podem participar do Programa de Aprendizagem do Senar Bahia, jovens com idade entre 18 anos completos e 24 anos incompletos, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental ou médio. É dada preferência aos jovens de baixa renda e de famílias de trabalhador ou produtor rural.O programa é realizado em parceria com empresas e produtores rurais que se enquadram na legislação no que diz respeito à obrigação de contratação de aprendizes, devendo haver assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do aprendiz e Contrato de Aprendizagem por tempo determinado, não podendo ultrapassar dois anos.

Além dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos cursos, os jovens são estimulados a desenvolver autoestima, criatividade, cidadania, responsabilidade e ética. Os resultados são gratificantes, principalmente que grande parte dos jovens estão descobrindo sua vocação, que pode estar atrelada ou não a sua formação.

Aprendizagem em Auxiliar Administrativo e Fananceiro

Perfil de Fromação Profissional: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; auxiliam na organização de documentos e arquivos.

Carga Horária Total Teoria Prática 960 480 480

Aprendizagem em Fruticultura

Perfil de Fromação Profissional: Realizam tratos culturais em fruticultura; preparam solo e plantam espécies frutíferas; produzem mudas e sementes. Colhem, beneficiam e acondicionam frutas e frutos. Auxiliam na irrigação das plantações.

Carga Horária Total Teoria Prática 960 480 480

Aprendizagem em Olericultura

Perfil de Fromação Profissional: Produzem mudas e sementes, preparam o solo para plantio, irrigam o solo, adubam e aplicam agrotóxicos nas covas, mudas e sementes. Manejam áreas de cultivo, colhem, embalam, armazenam e comercializam os produtos

Carga Horária Total Teoria Prática 960 480 480

Aprendizagem em Silvicultura

Perfil de Fromação Profissional: Produzem mudas, realizam manutenção de plantas a partir do conhecimento dos mecanismos de desenvolvimento das plantas, sua nutrição e as diferenças entre as espécies florestais. Controlam pragas e realizam tratos culturais. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.

Carga Horária Total Teoria Prática 800 400 400

Aprendizagem em Supervisão Agrícola

Perfil de Fromação Profissional: Acompanham as supervisões diretamente de uma equipe de trabalhadores agropecuários em sua lida no campo e tratos culturais; auxiliam o planejamento das atividades e controle de qualidade e produtividade agropecuária.

Carga Horária Total Teoria Prática 800 400 400

Aprendizagem na Cultura de Cana-de-Açúcar

Perfil de Fromação Profissional: Plantam, executam tratos culturais e colhem gramíneas. Preparam mudas e insumos condicionando o solo para tratamento da cultura. Executam a operação e a manutenção de máquinas

Carga Horária Total Teoria Prática 960 480 480

Aprendizagem na Cultura do Café

Perfil de Fromação Profissional: Produzem mudas e sementes. Preparam o local adequado para plantio e adubação. Efetuam tratos culturais. Controlam as principais pragas. Auxiliam na irrigação. Realizam a colheita e após-colheita do produto final.

Carga Horária Total Teoria Prática 960 480 480

Municípios atendidos pelo Jovem Aprendiz Barreiras Casa Nova Curaçá Correntina/Rosário Eunápolis Ibicoara Itamaraju Juazeiro Luis Eduardo Magalhães Medeiros Neto Mucugê Nova Viçosa Rio Real Sátiro Dias Teixeira de Freitas

Se você quiser participar dos programas do SENAR BAHIA, procure o Sindicato dos Produtores Rurais da sua região ou entre em CONTATO!

Instruções para encaminhamento de solicitação de vagas do Programa Jovem Aprendiz

A empresa envia e-mail para [email protected] contendo requerimentoconforme modelo disponibilizado no site do http://www.sistemafaeb.org.br/senar/wp-content/uploads/2017/02/Requerimento_JOVEM-APRENDIZ.pdf O Senar Bahia analisará a possibilidade de atendimento mediante sua capacidade Havendo confirmação por parte do Senar, a empresa será contatada para participar dereunião com equipe técnica para receber direcionamento com relação aosdocumentos necessários, formulários de inscrição dos aprendizes e demais informações emrelação aos encaminhamentos pedagógicos para realização do curso. O Senar desenvolve o projeto de curso com carga horária mínima de 800 horas, sendo 400horas de parte teórica (Núcleo Básico – Núcleo Específico) e 400 horas de prática profissionalna empresa e máxima de 960 horas, sendo 480horas de parte teórica (Núcleo Básico – Núcleo Específico) e 480 horas de prática profissionalna empresa. A empresa recruta, seleciona, matricula e contrata os jovens.

IMPORTANTE:

O número mínimo para formação de turmas são 20 aprendizes.

Por questões de segurança, o Senar Bahia admite no Programa apenas Jovens de 18 anos

completos a 24 anos incompletos.

Em virtude da necessidade de planejamento pedagógico para abertura de novas turmas,

pedimos fazer a solicitação de vagas com no mínimo dois meses de antecedência.

Novas turmas serão iniciadas até o dia 30 de junho do ano corrente.

