Programa de mentoria de startups da PwC Brasil está com inscrições abertas

O primeiro programa de aceleração de startups da PwC Brasil está com inscrições abertas para interessados até o dia 8 de maio. A ideia do projeto é incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras que tenham potencial de impactar de maneira positiva o mercado. Batizado de Lab de Oportunidades, o programa tem suporte da Liga Ventures, rede de inovação aberta que conecta empresas a startups.

O programa tem duração de quatro meses e busca empreendedores com ideias inovadoras e projetos para enfrentar desafios dos novos tempos. Também são consideradas startups que incluem disrupção tecnológica, mudanças climáticas, fragmentação geopolítica, tensão social e necessidades permanentes das organizações. Para se inscrever, acesse o link.

“A inovação faz parte do DNA da PwC. Nossa comunidade de solvers está sempre em busca de novas soluções que atendam às necessidades de nossos clientes e stakeholders. Com o Lab de Oportunidades, a PwC Brasil dá mais um importante passo em sua jornada, trazendo startups para fazerem parte da nossa equação e de nossa comunidade, para que juntos possamos buscar soluções para os principais desafios que moldam o mundo hoje”, explica Luiz Ponzoni, sócio e líder de Novos Negócios e Inovação da PwC Brasil.

Durante o programa, as startups selecionadas terão mentorias exclusivas, além de acesso ao time de experts da Liga. Os participantes também terão contato frequente com players de destaque do setor, possibilitando a troca de experiências.

Ao fim do programa, quatro startups serão escolhidas, podendo se juntar à PwC Brasil na solução de desafios ligados aos temas: Soluções Avançadas de Customer Analytics; Cyber e Privacy: Gestão de Dados e Resposta à Incidentes; Jornada de Aquisição de Talentos; Pricing e Oportunidades de Geração de Receita; Inteligência de Dados Fiscal e Tributária e Gerenciamento Eficiente de Centros Cirúrgicos.