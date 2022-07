Programa facilita compra de imóveis por servidores municipais do RJ 

Servidores públicos municipais do Rio de Janeiro poderão se habilitar à compra de imóveis no centro da cidade. O lançamento do programa de crédito aconteceu nesta segunda-feira.

A prefeitura da capital fluminense publicou edital de chamamento para empreendedores imobiliários interessados em investir na reconversão de imóveis ociosos do Centro em empreendimentos residenciais para atender à demanda.

Quem aderir, terá taxas de juros mais baixas, taxa de administração zero, crédito de até 100% do valor do imóvel, além de maior agilidade no processo burocrático da documentação, tanto a relativa ao servidor como a relacionada ao imóvel. A secretária municipal de Fazenda e Planejamento, Andrea Senko, falou que o lançamento da linha de crédito para os servidores é necessário e é um benefício para a categoria.

Ao menos 60% das unidades habitacionais do programa serão priorizadas para os mais de 100 mil servidores municipais. O presidente da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, Gustavo Guerrante, falou que entre os benefícios está a ampliação dos serviços para a região do Centro e do Porto, .

Segundo a prefeitura, a área de abrangência onde poderá ser usada a carta de crédito fica nas avenidas Rio Branco, Primeiro de Março, Beira Mar e Presidente Antônio Carlos, nas ruas Visconde de Inhaúma, Santa Luzia e Senador Dantas. O secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, lembrou que é preciso implementar uma série de melhorias no centro da cidade para que as pessoas se sintam atraídas pela região.

Concebido pela Prefeitura do Rio para promover a recuperação urbana, social e econômica da área central da cidade, o projeto Reviver Centro tem na construção de novas moradias e na transformação de uso de prédios comerciais para residenciais ou mistos o carro-chefe para atrair moradores.

