Programa Novos Caminhos abre 800 vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional

Publicado em 9 de ago de 2021 e atualizado às 14:14

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade de Rio Verde (UniRV), abriu 800 vagas para a oferta de cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas no portal da instituição. Todos os 8 cursos ofertados serão realizados na modalidade a distância.

Poderão participar do processo seletivo para os cursos técnicos os estudantes que já tenham concluído o ensino médio. Para os cursos de qualificação profissional poderão se inscrever os estudantes que já tenham 15 anos completos.

A iniciativa faz parte da repactuação de vagas do Programa Novos Caminhos. São 500 vagas abertas para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em assistente em contabilidade, vendedor, espanhol básico, auxiliar de secretaria escolar e recepcionista de evento. Outras 300 vagas estão abertas para os cursos técnicos em comércio, administração e serviços públicos.

Para acessar o edital de oferta dos cursos FIC, que possuem em média 160 horas de carga horária, clique aqui. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de agosto.

Já para acessar o edital do processo de seleção dos cursos técnicos clique aqui. Os participantes têm até esta segunda-feira (2) para finalizar a inscrição.

A oferta de cursos técnicos se dará na modalidade subsequente, em que os estudantes já devem ter concluído o ensino médio. Os candidatos devem optar por apenas um curso no ato da inscrição e podem acompanhar o resultado da seleção previsto para ser publicado no dia 9 de agosto. A previsão de início das aulas para os estudantes selecionados é dia 23 de agosto.

Os interessados em participar dos cursos de qualificação profissional devem realizar a inscrição até o dia 9 de agosto e acompanhar a publicação do resultado no site da UniRV, prevista para o dia 17 de agosto. As aulas devem começar no dia 1º de setembro.

