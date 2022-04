Programa oferece curso de qualificação profissional na Região Metropolitana de Salvador

Começaram na segunda (11) as aulas da segunda edição do Programa Emprega Mais, que oferta 90 vagfas em cursos de qualificação profissional para desempregados de Camaçari, Dias D’Ávila e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os cursos são nas áreas de Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial, Auxiliar de Manutenção Elétrica Industrial e Assistente de Produção.

O projeto, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Previdência e realizado pelo Senai, em parceria com a Braskem, oferece capacitação profissional para os trabalhadores, ajudando na reinserção deles no mercado de trabalho.

A qualificação ajuda na reinserção no mercado de trabalho. Dos 54 alunos que concluíram os cursos em 2021, na primeira edição do programa, 13 foram contratados em empresas parceiras da Braskem.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, esse projeto contribui para o desenvolvimento regional. “Utilizando a educação como ferramenta de transformação social, conseguimos gerar oportunidades reais para essa comunidade, investindo na qualificação de profissionais desempregados e tornando-os mais competitivos para o mercado. Com o apoio de nossos parceiros, fechamos o ciclo de capacitação e empregabilidade”, diz Magnólia.