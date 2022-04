Programa para simplificar abertura de empresas chega a mais 7 estados

Mais sete estados aderiram ao programa “Balcão Único” criado para simplificar a abertura de empresas no país. Agora, empresários do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também podem abrir uma empresa por meio de um único canal em formato digital. Com isso, já são 24 as unidades da federação que aderiram ao “Balcão Único”.

O coordenador-geral do Departamento Nacional de Registro Empresarial, Frederico Cunha, afirma que o “Balcão Único” permite reduzir o tempo e a burocracia para a abertura de empresas.

Um dos estados que aderiu ao novo sistema foi o Ceará. A presidente da Junta Comercial do estado, Carolina Monteiro, destaca que hoje não é mais necessário pagar para abrir uma empresa por lá.

Lançado em janeiro de 2021, o novo sistema é uma iniciativa do Ministério da Economia em parceria com as juntas comerciais, estados, municípios e com o Sebrae. Os únicos estados que ainda não aderiram ao novo sistema são Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.

Economia Brasília Jacson Segundo / GT Passos Lucas Pordeus Leon – Repórter da Rádio Nacional Balcão Único Empresas Abertura 2:01