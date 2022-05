Programa Renda e Oportunidade pretende empregar mulheres e jovens

O governo federal anunciou, nessa quarta-feira, um novo pacote de medidas do Programa Renda e Oportunidade para inserir e manter no mercado de trabalho mulheres e jovens. Uma dessas medidas é a criação do Programa Emprega Mais Mulheres e Jovens.

Durante evento no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, falou sobre o objetivo do programa que é ampliar o número de mulheres no mercado de trabalho.

Bolsonaro assinou também um decreto que amplia de dois para três anos o prazo máximo da aprendizagem. A ideia é incluir no mercado de trabalho 100 mil jovens, com foco nos mais vulneráveis, como os que recebem o Auxílio Brasil e os que estão em acolhimento institucional. O ministro José Carlos Oliveira avalia que, até o fim do ano, pode ser possível dobrar esta meta.

O presidente também sancionou um projeto de lei que regulamenta o pagamento de honorários periciais para servidores do INSS.

