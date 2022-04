Programa Universidade Para Todos abre inscrições para 15 mil vagas

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) abrirá, nesta terça-feira (12), as inscrições para o processo seletivo de 15 mil vagas do Programa Universidade Para Todos (UPT), do ano de 2022.

Destinado ao fortalecimento das aprendizagens e à preparação dos estudantes para acesso ao Ensino Superior, o programa é realizado em parceria com as quatro universidades estaduais (UNEB, UEFS, UESC e UESB) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Acesse o edital aqui: https://bit.ly/3KdoFfA

As inscrições serão realizadas até o dia 22 de abril, pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). As vagas são destinadas aos estudantes que estiverem regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio Regular nas redes estadual ou municipais (ou suas modalidades correspondentes) ou no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio das redes estadual ou municipais (ou suas modalidades correspondentes), além de egressos do Ensino Médio das redes estadual ou municipais do Estado da Bahia.

Também serão aceitos os alunos que concluíram os estudos através do Tempo de Aprender II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) até 2008 (concluído); do exame supletivo ou Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM).

De acordo com o coordenador executivo de Programas e Projetos Estratégicos da SEC, Marcius Gomes, as vagas vão fortalecer as aprendizagens de nossos estudantes para a preparação ao acesso ao Ensino Superior. “É mais uma grande oportunidade para a juventude realizar o sonho de ingressar em um curso das nossas universidades públicas.

O Programa Universidade Para Todos é uma importante política de inclusão dos estudantes da escola pública ao Ensino Superior, além de oportunizar aos nossos estudantes da licenciatura a experiência com a docência”.

A coordenadora do UPT, Patrícia Machado, explicou como a seleção ocorre. “O estudante lança as notas de Português e Matemática e o sistema soma e as classifica de acordo com o local de funcionamento e o turno que ele optou”.

Os candidatos aprovados e convocados para o UPT vão realizar a matrícula de 3 a 6 de maio, de forma presencial, no turno e no local que optaram para cursar. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos relacionados no edital, entre os quais carteira de identidade, CPF, cartão de vacinação do Coronavírus e comprovante de residência.

