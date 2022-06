EMBASA inicia atividades da semana do meio ambiente 2022

Atividades programadas pela Embasa – Unidade Regional de Itamaraju – em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, começaram desde o dia 25 de maio.

As atividades envolvem o replantio de mudas de árvores, blitz educativas, palestras em colégios, diálogos com a comunidade e distribuição de brindes da Embasa.

Iniciando as ações no dia 25/05, uma equipe da Embasa esteve presente no Colégio Municipal Souza Mendes, no município de Ibirapuã, com uma palestra, para mais de 200 alunos, sobre o meio ambiente, degradação, preservação e atuação da Embasa em prol do meio ambiente e sociedade com o tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto.

Os alunos também participaram de um replantio simbólico de mudas de árvores doadas pela Embasa, por meio do Programa Arboretum. “Gostamos muito da atividade

socioambiental que a Embasa desenvolveu em nosso colégio, são sempre bem-vindos”, comentou a coordenadora Larícia Andrade.

A Embasa também realizou um teatro de fantoches na Escola Infantil Isidorio Pereira, no município de Porto Seguro, que mostrou, de forma lúdica e divertida, a importância do meio ambiente.

Ao todo, 173 alunos puderam assistir ao teatro, desenvolvido pela equipe social da Embasa.

PROGRAMAÇÃO:

As ações acontecerão em diversas outras cidades da região, durante todo o mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Confira:

03 de junho – Blitz Educativa com distribuição de brindes da Embasa, às 08h30 na Av. Marechal Castelo Branco, no município de Teixeira de Freitas, em parceria com o poder concedente.

07 de junho – Replantio de 200 mudas de árvores no rio Pasto Grande e 50 em colégios municipais, do município de Ibirapuã.

Durante o mês de maio – Replantio de 200 mudas de árvores no rio Água Preta, do município de Itanhém.

Durante o mês de maio – Blitz Educativa com distribuição de brindes da Embasa, no município de Itamaraju, em parceria com o poder concedente.

Durante o mês de maio – Concurso cultural, palestra, teatro e quiz educativo sobre o meio ambiente em colégios municipais de Itamaraju.

FONTE: ASCOM EMBASA – UNIDADE REGIONAL DE ITAMARAJU