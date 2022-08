Programas de pós-graduação trazem novos cursos impulsionados pela tecnologia 

Os avanços da tecnologia modificaram definitivamente a nossa forma de viver, trabalhar e estudar. Desde as coisas mais básicas do cotidiano, como organizar a vida financeira, fazer compras ou passar por uma consulta médica, até tocar projetos profissionais à distância com interação online de equipes. Para viver tudo isso, as pessoas buscam cada vez mais formações e opções de estudos que lapidem esta realidade na prática.

No Senai Cimatec, os programas de pós-graduação Lato Sensu já possuem como característica o desenvolvimento de habilidades, ou seja, o “saber fazer” e atraem o perfil dos aprendizes/profissionais que buscam este tipo de formação. “Neste sentido, a nossa atuação de forma integrada e sinérgica com o nosso Centro Tecnológico, envolvendo um conjunto de renomadas e fortes empresas parceiras as quais nos demandam o desenvolvimento de soluções em serviços de tecnologia e pesquisa aplicada, potencializam este nosso viés para a concepção e oferta de programas hands on”, afirma a pró-reitora Verena Alcântara.

Marcele Leal Ferreira, da pós da Unifacs, reitera que as circunstâncias da pandemia foram propulsoras para que os avanços tecnológicos transformassem a maneira de estudar. Em sua opinião, sobretudo na área da educação, estes avanços trouxeram inúmeras vantagens. Não há mais barreiras físicas para quem busca aperfeiçoamento profissional. “Os nossos cursos possuem uma educação disruptiva, com mentorias e ensino digital, além de aproximar o aluno das oportunidades do mercado de trabalho e fornecer certificações intermediárias ao término de cada módulo”, destaca.

Um olhar digital para Advocacia

Cyber crimes, economia baseada em criptomoedas, blockchains, NFT, bitcons… Compliance e proteção de dados; startups, legal contract e advocacia 4.0… Se você fez a graduação em Direito e não compreende esses termos, é hora de atualizar o conhecimento, pois eles fazem parte de uma nova sociedade que exige competências jurídicas atualizadas. Foi com este entendimento que a Faculdade Baiana de Direito lançou a pós-graduação em Direito Digital.

Segundo o coordenador do curso, Diogo Guanabara, a formação tem um eixo fundamental com disciplinas obrigatórias e oferece três trilhas de conhecimento para que o estudante opte pela área de especialização de sua preferência: cyber security, advocacia 4.0 ou privacy e proteção de dados.

“A pós conjuga aulas gravadas e aulas ao vivo online. As gravadas, o aluno vai ouvir no seu tempo e do seu modo. As ao vivo concentram momentos de oficina e workshops. Fazemos investigação em provas digitais online, raspagem de dados, se cria modelos de visual legal designs, que são petições ou contratos de forma inovadora; mapeamos dados pessoais sempre online e ao vivo, porque vai permitir a interação do aluno de forma mais direta”, explica.

Quem opta por uma pós em Direito Digital adquire a mentalidade de pensar a profissão de uma forma fora do tradicional. “A gente ensina como o advogado vai pesquisar dados online, como vai solicitar ao magistrado a remoção de conteúdos na Internet, a solicitar, dentro do processo judicial de forma correta, a identificação de perfil fake no Instagram ou no Facebook”, ressalta Guanabara.

O mundo empresarial, com o crescimento das startups, também exige do operador do Direito saber fazer contratos e entender os novos tipos societários. Com a Lei de Proteção de Dados, as empresas estão sendo forçadas a adequarem os procedimentos internos e com parceiros, o que requer a atuação de advogados com conhecimento de compliance envolvendo gestão e segurança de dados. O campo de oportunidades é imenso e o tempo para se reposicionar é agora.

O advogado Gabriel Guido vislumbrou essas possibilidades ao sair da faculdade e apostou na especialização com ênfase em inteligência artificial, governança, privacidade e proteção de dados. Ele foi da primeira turma do curso e hoje integra a equipe do Peck Advogados, um dos maiores escritórios de direito digital do Brasil.

O Brasil é 5º maior alvo no mundo de crimes na e pela internet.

No primeiro semestre de 2021 foram: 9,1 milhões de ocorrências.

Mais de 40 milhões de pessoas no país foram vítimas de crimes digitais.

“Os novos problemas jurídicos são resolvidos por pessoas que pensam diferente, que pensam de forma digital”.

Diogo Guanabara – coordenador da pós em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito

