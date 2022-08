Proibição de visita e foto na UTI: novos detalhes do caso Mussi vs mãe

Detalhes sobre como a mãe de Rodrigo Mussi registrou fotos dele em estado crítico na UTI foram relevadas por Diogo, irmão do ex-BBB, com exclusividade à coluna LeoDias. O desabafo inconformado vem à tona após a entrevista concedida por ela ao Domingo Espetacular, na qual Diogo a acusa de ter mentido. Ele ainda relatou que, ao ser flagrada por uma enfermeira que a viu pelas câmeras de segurança, dona Mara Lúcia foi obrigada pela profissional a apagar as fotos.

“Ela diz que não tirou as fotos, completa mentira. Isso é muito fácil de checar, a chefe da unidade, quando ela foi na segunda-feira, me ligou. Eu havia pontuado com eles (direção do Hospital das Clínicas) que não podia vazar nada do meu irmão, imagem, foto e vídeo, sob pena de responsabilização do hospital. Eles chegaram até a botar segurança na porta do quarto dele 24h por dia para evitar qualquer coisa”, contou Diogo.

Ele ainda revela que a própria chefe da unidade ligou e disse que Mara Lúcia havia feito fotos ali. “E um detalhe muito importante, o Rodrigo estava em um estado físico muito crítico. Muito inchado, ele havia acabado de passar por uma cirurgia na cabeça, ele não era ele, estava deformado. E ela fez fotos deles ali, daquele jeito”.

Revoltado, Diogo ligou para o Rafael (irmão) e disse para botar no viva voz. “Que porra é essa de tirar foto, você tá maluca?”, lembra ele. “O Rafael também ficou revoltado e questionou. Aí ela disse: ‘Eu tirei as fotos porque ele achei que fosse ficar assim pra sempre’. Além de absurdo, não faz o menor sentido, pois se a pessoa vai ficar assim pra que você vai tirar foto?

Se ela ia vender ou não, eu particularmente acho que ela ia postar as fotos e ia pagar de mãe sofrida, o narcisista busca isso, trazer a atenção para si o tempo todo. Então ela não tava preocupada com ele, ela tava preocupada com ela. E é muito fácil checar isso, é só falar com a chefe do HC e pedir para informar qual a enfermeira que interviu. Até tinha a gravação (das câmeras de seguranças), mas eu preferi não ver”, confessa Diogo, indignado com a conduta de sua mãe na atração dominical da Record TV.

Diogo nega ter proibido a mãe de visitar Rodrigo

“A repórter diz que o Rodrigo recebeu a notícia que ela estava proibida de entrar no hospital. Isso é mentira, eu perguntei pro Rodrigo individualmente em diversos momentos, inclusive quando ela já podia dizer sim e não, ele ficava muito agitado e disse que não queria vê-la.

Ainda assim, eu não proibi, eu só proibi quando, depois de extubado, ele falou que não queria que ela fosse (ao hospital). Aí eu informei ao hospital a vontade do Rodrigo. Inclusive, quando ele estava muito lúcido, ele nunca quis vê-la. Ele saiu do hospital e não teve contato com ela”.

