Projeto aumenta em 230% renda de pequenos agricultores baianos

As 40 famílias de pequenos produtores de Barreiras, no oeste da Bahia, atendidas pelo Programa Village, iniciativa do Instituto Mosaic em parceria com The Mosaic Company Foundation, tiveram um aumento de 230% em suas rendas, como resultado do trabalho de seleção e acompanhamento técnico diário às propriedades rurais, realizado por uma equipe multidisciplinar que incentiva o cultivo, auxilia na produção e no processo de geração de receitas.

O projeto desenvolve comunidades rurais por meio dos eixos assistência técnica, educação e acesso à água. Ao longo de 2021, com o objetivo de complementar as políticas públicas e fomentar o desenvolvimento territorial e econômico local, também foram construídas oito cisternas; instalados 17 sistemas de irrigação; e ampliados 140 mil litros de abastecimento água, impactando diretamente a realidade das famílias e da região. As famílias beneficiadas são de pequenos proprietários que não possuem funcionários, o que caracteriza agricultura familiar.

O Instituto Mosaic é o braço de Inteligência Social da Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatos e potássio combinados. Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados.

Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br.