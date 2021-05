VOTE: Projeto de Lei que cria o Monumento Natural do Pau Brasil recebe sugestões

Hoje é o último dia para responder a enquete do PL 5452/2020 (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2266498#tramitacoes) apresentado pelo Deputado Enrico Misasi (PV/SP) e outros, que dispõe sobre a criação do Monumento Natural do Pau-Brasil, localizado no município de Itamaraju (BA), nos termos dispostos na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Esse projeto de lei está tramitando na comissão de cultura da câmara de deputados federais.

Itamarajuenses podem votar acessando https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2266498 escolhendo a opção Concordo na maior parte e depois insira na opção pontos positivo o texto: Assim como há o Monumento Natural da Várzea do Lageado e Serra do Raio, sugiro que o nome seja Monumento Natural do Pau Brasil e Monte Pescoço. Este monte tem grande potencial para turismo de escapada e de esportes radicais, e sua adição ao nome do Monumento Natural irá atrair mais visitantes ao local gerando emprego e renda à região.

Por | Ascom