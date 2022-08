Projeto do Sebrae quer deixar destinos turísticos mais atrativos

Brasília e Campo Grande no Centro-oeste; Recife e Salvador no Nordeste; Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ) no Sudeste; Florianópolis e Curitiba no Sul; Rio Branco e Palmas no Norte. Essas cidades participaram de um projeto piloto desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com Sebrae com o objetivo de transformá-las em destinos turísticos mais atrativos.

O projeto usa como modelo o programa de turismo criado pela Espanha em 2012. Para o diretor-presidente do Sebrae, Carlos Melles, o Brasil precisa ultrapassar o número atual de visitantes.

No Brasil, o projeto vai trabalhar eixos como governança, inovação e sustentabilidade.

As cidades participantes que cumprirem em pelo menos 80% dos planos de transformação vão receber o selo DTI do Ministério do Turismo. A certificação proporciona benefícios, como o reforço da promoção Internacional e a possibilidade de investimentos externos.



