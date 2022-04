Projeto do TJ leva adolescentes moradores de abrigos para tirar título de eleitor

Nesta segunda-feira, 20 jovens soteropolitanos a partir de 16 anos que moram em casas de acolhimento foram até o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para tirar o título de eleitor. Neste primeiro momento, participaram da ação, que continua até 4 de maio (prazo final para tirar o título e realizar ajustes para as eleições de 2022), jovens do Lar da Criança, Lar Irmã Benedita Camurugi, Lar Pérola de Cristo e Organização do Auxílio Fraterno. Salvador tem um total de 48 adolescentes em abrigos aptos a votar. Na Bahia, são 149.

A iniciativa é chamada de Bora Votar, criada pela Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), e inspirada pela ação Jovem Eleitor, do TRE. “Já tivemos na eleição passada algo parecido, mas não nessa configuração e somente em Salvador. Este ano, é a primeira vez que teremos algo concreto e em toda a Bahia”, diz o Desembargador Emílio Salomão Resedá, responsável pela CIJ.

Na capital, o título será feito de forma presencial. Já no interior, será utilizado o aplicativo e-Título em cada uma das instituições. “Há uma estatística do TSE dando conta que de cinco jovens brasileiros entre 16 e 18 anos, apenas um tem título de eleitor. Não podemos deixar que os adolescentes institucionalizados fiquem entre esses quatro que não têm”, ressaltou Salomão Resedá.

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Marcela da Silva Cerqueira, de 19 anos, foi uma das jovens que esteve no TRE nesta segunda. Ela diz que não tinha tirado ainda o título porque não estava com os documentos em dia. “Não tenho a ajuda da família para isso, sou eu por mim. Agora que eu estou no abrigo, eles estão me ajudando com isso de documentação e aí agora eu consegui tirar o título”, diz a adolescente.

O Desembargador explica que, em fevereiro, foi feita uma palestra remota com os jovens para anunciar a iniciativa e incentivá-los a participarem, já que o voto para jovens maiores de 16 e menores de 18 anos não é obrigatório. “O objetivo é despertar no jovem o interesse pelo processo eleitoral e integrá-los à comunidade. O direito do voto é universal, não há distinção de gênero, cor, classe social. Então não é o fato de estar em uma instituição que vai impedir esse jovem de votar”, acrescenta.

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)

O Diretor-geral do TRE-BA, Raimundo de Campos Vieira, explica como os jovens votarão no dia da eleição. “Eles vão votar em locais próximos às instituições em que residem. No dia da eleição, funcionários das instituições vão ser encarregados da condução desses jovens até os locais de votação”, afirma.

Segundo o Diretor-Geral, as campanhas oficiais e extraoficiais para incentivar jovens a tirarem o título de eleitor vêm surtindo efeito. “A cada dia que passa, o número vai crescendo e a nossa expectativa é de fechar no dia 4 de maio com um resultado satisfatório. Muita gente acaba deixando para a última horae, para atender esse público, estamos com o projeto TRE Em Todo Lugar, com caminhões de atendimento rodando aí pela Bahia”.

TRE Em Todo Lugar

O 6º ciclo do projeto TRE em Todo Lugar teve início nesta segunda-feira (11/4) e passará por cinco cidades. Excepcionalmente, por conta do feriado da Sexta-feira Santa, o serviço será prestado até a quinta (14/4). Nos caminhões, podem ser realizados qualquer serviço de regularização da situação eleitoral, como troca de endereço e de nome, além da retirada do primeiro título.

Barra do Choça:

Local – Ginásio de Esporte Cláudio Rocha, Praça Maria do Carmo, s/n, Alto da Barra

Data e horário – Terça-feira (12), das 8h às 19h São Félix do Coribe:

Local – Escola Municipal Agnelo da Silva Braga, Rua Lessa, s/n

Data e horário – Terça-feira (12), das 8h às 19h Itabuna:

Local – Estacionamento da Câmara Municipal de Vereadores, Av. Mário Padre, s/n, Góes Calmon

Data e horário – Quarta-feira (13), das 14h às 19h; e quinta-feira (14), das 8h às 19h Bom Jesus da Lapa:

Local – Secretaria de Educação, Rua Manoel Gomes Souza, bairro São Gotardo

Data e horário – Quarta-feira (13), de 14h às 19h; e quinta-feira (14), das 8h às 19h Lauro de Freitas:

Local – Escola Municipal Dois de Julho, Rua São Cristóvão, S/N, Itinga

Data e horário – Terça (12), quarta (13) e quinta (14), das 8 às 19h

Outras formas de atendimento

Desde o início de março, o TRE-BA retomou o atendimento presencial. Os cartórios eleitorais de todo o estado estão abertos para o público mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br) ou por telefone (71) 3373-7000.

Para além do atendimento itinerante e do agendamento para acesso presencial aos cartórios, os serviços online permanecem disponíveis e os eleitores podem contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), que pode ser acessado pelo site do TRE-BA, WhatsApp (71 – 3373-7000), Telegram (@maiatrebot) e por central telefônica, também pelo número (71) 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.