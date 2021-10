Projeto Guarda Sangue Bom: Guardas municipais fazem doação de sangue no Hemoba

Sociedade



Publicado em 8 de out de 2021 e atualizado às 15:18

Cerca de 17 Guardas Municipais participaram da doação de sangue na campanha Projeto Guarda Sangue Bom, realizado pela Secretaria de Segurança e Cidadania através do seu Departamento da Guarda Municipal. A campanha solidária foi realizada no Hemoba com objetivo de reforçar o banco de sangue que atende a rede de saúde do município.

O secretário da pasta, capitão Benedito Gonsalves, ressalta a importância dessa ação de cidadania da SMSC: “A Guarda Municipal presta um serviço louvável em nosso município, esta campanha reforça o compromisso que temos com a cidadania. Esperamos também servir de exemplo positivo para que mais pessoas façam esse gesto de amor”.

A ação contou com a parceria de vereadores da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas.

É importante salientar que neste período de pandemia, para dar mais segurança ao doador, o HEMOBA está funcionando em horário diferenciado e com agendamento, durante a semana das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Para agendamento: (73) 99973-4108