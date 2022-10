Projeto leva cinema itinerante a quatro municípios do interior baiano

Uma carreta que se transforma em uma sala de cinema a céu aberto, exibingratuitamente filmes dos grandes estúdios. E com direito a pipoca e refrigerante. Essa é a proposta do Cine Equinox, que passa por quatro municípios do interior da Bahia. O projeto estreou em em Santaluz, seguiu para Teofilândia, Barrocas (13 e 14) e encerrará em Biritinga (17 e 18).

Realizado pela Cepar Cultural, com patrocínio da Equinox Gold, via Lei de Incentivo à Cultura, o Cine Equinox tem o intuito de proporcionar diversão e entretenimento para jovens e crianças dos municípios próximos às duas unidades do grupo Equinox Gold: a Mineração Santa Luz, em Santaluz, e a Mineração Fazenda Brasileiro, em Barrocas. A definição e estruturação dos locais de exibição, assim como o apoio na execução do evento, acontecem em parceria com as secretarias de Cultura e de Educação de cada município.

A carreta fica posicionada em espaços públicos e apresenta quatro sessões para alunos de escolas pré-selecionadas. Os filmes serão: Pets – A Vida Secreta dos Bichos; Os Boxtrolls; Sonic – O Filme; e Rango. Também é oferecida uma quinta sessão, aberta ao público em geral, no período noturno, com filme escolhido por votação.

De acordo com o vice-presidente de Relações Institucionais e Licenciamento da Equinox Gold, Cesar Torressini, facilitar o acesso à cultura e atuar na criação de espaços de convivência social estão entre as principais diretrizes da empresa. Foi assim que nasceu o Programa Cinema na Comunidade, que tem o Cine Equinox entre seus principais projetos. “A proposta é levar, de forma lúdica e itinerante, sessões de cinema gratuitas para as comunidades e oportunizar o acesso à linguagem audiovisual como fonte de conhecimento e lazer, tornando-se uma alternativa para suprir a carência de entretenimento nas regiões onde estão localizadas as unidades da Equinox Gold”, detalha o executivo.