Projeto Mente Reluzente ofertará atendimento gratuito de psicanalista e psicólogo em comunidades de Itamaraju

Publicado em 31 de ago de 2021 e atualizado às 10:41

A saúde mental é algo que precisa ser levado a sério, e em várias situações tem sido notório deparar por pessoas que enfrentam alguma dificuldade e nescessitam de ajuda, porém nem sempre tem sido possível serem amparados por estrutura que forneçam atendimentos especializados para a temática.

Compreender as emoções que habitam em nossa mente e aprender a gerencia-las, é entender que podemos sim, assumir o controle da nossa gestão emocional.

Através de parceria moradores e representantes da sociedade civil, preocupados com diversas situações acompanhadas no município, desenvolveram um projeto de auto ajuda a população do município.

O Projeto Mente Reluzente, será desenvolvido com acompanhamento do Psicanalista Mateus Bonfim e da Psicóloga Danila Menezes, com objetivo de ajudar pessoas com indícios de depressão, ansiedade, angústia entre outros transtornos que possam interferir no convívio social, nos âmbitos familiares, interpessoais, intrapessoal e profissional.

As ações vão acontecer por meio de encontros coletivos semanais, sendo abordados temas diante da necessidade de cada grupo

O projeto promoverá reflexões para uma sociedade mais tranquila, equilibrada, ética e humana. Conhecendo a si mesmo e buscando entender o outro dentro das suas perspectivas de vida.

O projeto foi desenvolvido após solicitação de moradores, representantes de instituições e também solicitado pela Vereadora Evalcy Rocha, ambos preocupados com o estado mental de muitos moradores do municipio.

O Projeto será desenvolvido no bairro Bela Vista, em parceria com a Associação de Moradores tendo representante Antônio Pires, no Residencial Vista Bela, por meio do Rede do Bem, represnetado por Henrique Peixoto, Marilene e Pr Jailton, bairro Jaqueira através da moradora Deise Cunha e no bairro Tarcisão através da solicitação da vereadora Evalcy Rocha.

Os impactos do projeto é garantir vida saudável a população, desenvolvendo ações do cuidado a saúde mental, garantindo impactos positivos as famílias, empresas, e sociedade em geral por meio do benefício ao indivíduo participante do projeto.

O projeto terá início na segunda semana de setembro de 2021

O projeto já foi solicitado para vários bairros, tendo financiamento 100% Privado, não há envolvimento e investimento do Setor Público. Os Profissionais e Empresas Parceiras manterão o andamento do Projeto.

Serão atendidos inicialmente 160 pessoas, toda semana.

Os interessados em participar, poderão entrar em contato através do número 73 – 9 9975-8371.

Por: Rede do Bem Itamaraju