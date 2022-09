Projeto promete facilitar matrícula na rede municipal de ensino; entenda

Matricular um estudante na rede municipal de ensino vai ficar mais fácil. Essa é a promessa de um projeto elaborado pela prefeitura, que anunciou a implantação de um sistema que promete informatizar todo o processo administrativo da Secretaria Municipal de Educação (Smed).

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), nessa segunda-feira (19), durante uma cerimônia simbólica que iniciou a entrega de 106 mil tablets e 7,5 mil Chromebooks no auditório do Espaço Cultural Boca de Brasa, no Subúrbio 360, em Coutos.

O novo sistema será integrado à toda a rede, controlando o desempenho escolar, registros, histórico e cadastro dos alunos, além de servir como referencial para definir como será feita a distribuição de vagas por georreferenciamento. “Todos os professores, coordenadores, gestores, diretores, a secretaria e a prefeitura em geral vão poder acompanhar os números, o desempenho e os custos de todo esse processo de aprendizagem das nossas escolas”, detalhou o secretário da pasta, Marcelo Oliveira.

Com a informatização será possível, ainda, desenvolver o letramento digital para crianças do 2º ao 5º ano, através de um painel de gestão. “Assim, as tarefas deixam de ser aquele assunto chato passando a ser algo lúdico e de fácil aprendizado. Tudo sob acompanhamento constante dos professores “, explica o titular da pasta.

A estudante Grazielle Machado, de 11 anos, é só empolgação. Ela cursa o 5º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Darcy Ribeiro, no bairro de Nova Brasília de Valéria, em Salvador, e agora, com um dos 106 mil tablets que serão entregues a todos os alunos do 1º ao 9º ano, vai poder ampliar os conhecimentos em matemática, sua disciplina favorita. “A gente pode aprender e interagir muito mais do que como a gente faz na escola”, conta.

Além de estudantes das mais de 420 escolas da rede municipal, serão contemplados professores — estes, com 7,5 mil Chromebooks, que são notebooks com o sistema operacional Chrome OS, do Google. A previsão da iniciativa, parte integrante do programa Educação Digital, é que todo o material seja entregue até o início de novembro.

Antes, já tinham sido distribuídos 1.020 computadores entre as unidades de ensino. Mas, segundo o titular da Smed, essa é só a primeira etapa. “Nós temos todo um projeto de uma educação digital, com plataformas de ensino, de aprendizagem, de acompanhamento e de avaliação cujo propósito essencial é melhorar o desempenho dos alunos, mas, principalmente, facilitar, e muito, a vida dos professores, coordenadores e gestores”, afirmou.

Em seguida, virá a implantação do sistema de integração educacional, que informatizará todo o processo administrativo da Smed.

Importância

Com a mesma alegria que a da jovem Grazielle, Bruno exaltou a importância do momento para a educação do município. “Hoje [ontem], sem sombra de dúvidas, é o dia mais feliz da minha vida pública. Jamais irei esquecer essa manhã”, celebrou ele durante o evento, ao lado de Marcelo Oliveira. “Quando a gente começa a incluir nossas crianças nesse mundo digital, a gente vai estar fazendo uma verdadeira revolução na nossa cidade e, em especial, na nossa educação”, ressaltou.

O prefeito frisou que é um ‘produto da educação’, lembrando que a mãe era professora e a avó materna, que o criou, era docente aposentada. Eles não tinham computador em casa. “Sei a importância de um equipamento como esse que a gente vai distribuir para os professores, que vão poder prestar um trabalho de qualidade ainda maior, e, principalmente, para essas crianças”, disse.

O investimento na compra do equipamento foi de cerca de R$ 90 milhões e vai proporcionar o acesso a um conteúdo interativo, como jogos e vídeos, e, exclusivamente, educativo. A intenção do programa é melhorar o aprendizado e fortalecer a educação integral com ajuda da tecnologia, agilizando o processo de correção de avaliações externas e, também, os lados administrativo e pedagógico.

Primeiros tablets foram entregues durante cerimônia simbólica (Foto: Betto Jr./Secom)

Expansão da rede wi-fi

O prefeito também prometeu expandir o wi-fi gratuito para toda a rede escolar e todos os equipamentos da prefeitura, incluindo praças e parques de Salvador. “Esse tablet aqui tem um chip com pacote de dados. Na escola, estamos botando wi-fi. Vocês [os alunos] vão acessar pelo wi-fi. Quando forem pra casa, levando o tablet, vão ter o pacote de dados. Mas se for uma praça, em frente à sua casa, lá também vai ter wi-fi”, afirmou.

Ainda de acordo com Bruno, as chamadas infovias contêm 800 quilômetros de cabeamento, que estão sendo instalados gradualmente e já chegaram a 50 locais públicos. “Vamos chegar agora, dia 30, a 200 praças com wi-fi em nossa cidade, e, até o final do ano, vamos chegar a mil praças, todas conectadas com acesso gratuito à internet”, garantiu.

Formação de professores

Tão importante quanto viabilizar o acesso à educação digital é oferecer formação, sobretudo, aos 4,3 mil professores que ficarão responsáveis pelo letramento digital dos alunos do 2º ao 5º ano. Marcelo Oliveira definiu a tarefa como uma ‘missão crítica’, mas que já está sendo posta em prática. “Já começamos a parte da formação dos professores, no letramento digital e no ambiente virtual de aprendizagem. Nós já estamos com a avaliação formativa, que é outro projeto, de a gente automatizar as provas, com correção automática, e a matriz curricular [já está] sendo revista, pelos próprios profissionais da rede municipal de ensino.”

De acordo com Marcelo, a proposta é que os sistemas do novo programa sejam de fácil operação, para que, até o ano que vem, todos esses educadores estejam formados. “Criamos um arcabouço tecnológico que não vai demandar conhecimento prévio. A ideia é trazer, também, nossos professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares para esse novo mundo, da tecnologia, melhorando, seguramente, o desempenho dos nossos alunos em termos de aprendizado”, explicou.

A professora Elisângela Araújo, 50 anos, atua na Gerência Regional de Educação Subúrbio II e avaliou positivamente a chegada da novidade. “Nós vemos essa educação, digital, como uma grande melhoria para a educação de Salvador. Nós já estamos, de certa forma, familiarizados com a informática, até por conta da pandemia, que nós tivemos que dar aulas através dos meios digitais, e as crianças anseiam muito por ter esses meios digitais na escola”, revelou, otimista.

Avanços no Ideb

Conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021, divulgado na sexta-feira (16), Salvador teve nota 5,4 na avaliação do ensino fundamental I, três décimos acima da meta estabelecida para essa faixa. Entre as capitais do Nordeste, ficou atrás apenas de Teresina (6,3) e Fortaleza (5,8). Com nota 4,7, a meta para o ensino fundamental II, que era 4,5, também foi superada.

Por meio do novo programa, o prefeito pretende avançar nos índices. “Tem toda uma estratégia para revolucionar a educação de Salvador. No último Ideb, nós ficamos entre as três capitais do Brasil que estiveram acima da média [tanto no ensino fundamental I como no II]. Tenho certeza que, com esse programa que é a educação digital, nós vamos disputar com as outras capitais a melhor educação do país”, assegurou.

A gestão Bruno Reis já inaugurou 13 escolas novas, e o prefeito disse que serão, ao todo, 36, incluindo as que estão em fase de projeto e construção. “Quando soma com as reformas, 270 escolas, temos 75% da nossa rede toda requalificada. E vamos requalificar 100% da nossa rede”, prometeu.