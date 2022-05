Projeto social leva dia de beleza para mulheres em situação de vulnerabilidade

A vontade de um grupo de jovens do projeto Reviver, orientados pelo Instituto Sagrado Coração de Jesus, deu origem ao projeto Entre Elas: Revivendo a Autoestima, para promover um dia de beleza para mulheres com filhos em situação de vulnerabilidade social, na Instituição Casa das Pérolas, na Fazenda Coutos e no Colégio Estadual Rotary, em Itapuã.

A ação durará três dias e começou nesta quinta-feira (05). Para as mulheres será oferecido design de sobrancelhas, penteados, cuidado com a pele, dinâmicas com dança, palavras e poesias, além de oficina de artesanato. Também serão distribuídos kits de higiene pessoal. Para as crianças ocorrerão dinâmicas lúdicas.

Mulheres e crianças aprenderam a produzir strap phone (foto: ascom/ Reviver)

A abertura foi marcada pela oficina de artesanato, na Casa das Pérolas, na Fazenda Coutos. As mulheres e crianças aprenderam a produzir strap phone, um adereço feito com miçangas, que serve de alça para o celular.

“É bastante importante para nós levarmos esse projeto para elas, porque muitas dessas mulheres não têm essa oportunidade de poder se maquiar ou cuidar de seu cabelo. Estamos bastante ansiosos para o grande dia do evento, principalmente após hoje. Tivemos esse primeiro contato com elas, afirma Jadson, 17, integrante do grupo de jovens proponentes do Projeto Entre Elas – Revivendo a Autoestima.

As próximas ações serão nos dias 02 e 03 de junho. Primeiro no Colégio Estadual Rotary, em seguida no Colégio Estadual Rotary.

Serviço

Segundo dia de Ação

local: Colégio Estadual Rotary – Itapuã

data: 2 de junho; das 13:30h às 17h

Terceiro dia de Ação

local: Casa das Pérolas – Fazenda Coutos

data: 2 de junho; das 14h às 17h