Henrique Casttro saiu de Goiânia, cidade em que vive, e foi de jatinho particular para fazer sua estreia no rodeio de Barretos, que aconteceu na noite desta sexta-feira (19/8). No show, o sertanejo cantou seus maiores sucessos e fez questão de lembrar sua origem humilde no Tocantins, levando a bandeira do estado para o festival.

Compositor de Sonhei Que Tava Me Casando, de Wesley Safadão, Liberdade Provisória, de Henrique & Juliano e vários hits do projeto As Patroas de Marilia Mendonça e Maiara e Maraísa, Henrique deu um grande passo na carreira como cantor ao fazer sua estreia em um dos eventos mais cobiçados por artistas do gênero.

“É indescritível o que estou sentindo. Acordei e senti vontade de ligar para os meus avós e contar para eles o sonho que eu estava realizando. Também tive muita vontade de ligar para Marília e contar que estava indo cantar no Barretão. Foi um ano muito pesado para nós, só que Deus me lembra a todo momento que eles estão vivos em meu coração e aonde eu for, levarei o amor deles comigo. E é isso que me dá forças para continuar. Sei que o meu sonho também é o deles”, disse ele, realizado com a conquista.

Além dos hits que escreveu para outros cantores, Henrique Casttro também cantou suas canções que fazem sucesso nas plataformas musicais e em seus shows pelo Brasil, como Tá Sofrendo Porque Quer, Apartamento 119, O cachê foi amor, Sabonete, entre outros.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

O post Promessa do sertanejo, Henrique Casttro faz estreia em Barretos apareceu primeiro em Metrópoles.