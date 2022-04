Promessa olímpica de 14 anos morre em ataque a Mariupol

A Câmara Municipal de Mariupol confirmou a morte da atleta Alina Peregudova, 14 anos, durante um bombardeio da Rússia. A atleta, considerada uma promessa olímpica no levantamento de peso, morreu junto com a mãe no ataque russo.

Peregudova estava cotada para competir pela Ucrânia nas Olimpíadas. Ela venceu a categoria até 40kg do campeonato nacional sub-17 mesmo sendo três anos mais novas do que a idade máxima permitida.

Em nota, a Federação Ucraniana de Levantamento de Peso (UWF) lamentou a morte de Alina Peregudova.