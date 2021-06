Promoção de consórcios turbina vendas e Sicoob atinge R$ 2,8 bilhões em oito dias

Em apenas oito dias, durante a campanha “Vem que tem desconto de verdade”, o Sicoob comercializou mais de R$ 2,8 bilhões em consórcios, com cerca de 35 mil cotas vendidas na promoção. A ação ocorreu entre os dias 24 e 31 de maio.

Com a iniciativa, o Sicoob se posicionou como a melhor taxa de administração do país, oferecendo para as comunidades em que atua um produto com alta aceitação e precificação imbatível. Desta forma, a instituição está se consolidando como uma das maiores administradoras de consórcios do Brasil – estima-se que tenha entrado no Top 6 do ranking do Banco Central neste quesito.

O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa que, além de conta corrente, poupança, cartões, Pix e diversos outros serviços, oferece ainda aos seus cooperados produtos como consórcios, seguros e até previdência. Em mais de 300 municípios, é a única instituição financeira em pleno funcionamento. Também este ano, atingiu a segunda colocação no ranking de maiores redes de atendimento bancário, segundo o BC.

De acordo com o gerente de consórcios do Sicoob, Itamar Filho, o resultado da promoção foi um verdadeiro sucesso. “Esta foi uma grande oportunidade para prospectar novos cooperados e oferecer as melhores taxas disponíveis para eles”, destaca. Vale ressaltar que quem procura por um consórcio pode adquirir desde um automóvel até viagens e casa própria.

Promoção democratizou o acesso ao consórcio

Durante a campanha, a taxa de administração para não cooperados foi de 7,13% no consórcio para a compra de motocicletas em até 60 meses e automóveis em até 86 meses; já para quem tem conta no Sicoob, a mesma compra teve a taxa de 5,63% – em outros players do setor, costuma ser facilmente superior a 15%.

Para quem queria investir em imóveis com pagamento em até 240 meses, a semana de descontos do Sicoob baixou as taxas para 6,75% para cooperados e 10,13% para não cooperados.

A instituição teve crescimento de 23,3% em 2020, em relação a 2019, e comercializou quase 80 mil cotas do produto, sendo 41,5% somente em novembro, quando lançou a promoção de descontos de 25% nas taxas de administração de produtos na última semana do mês.

Por | SICOOB