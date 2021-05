Promoção de Dia das Mães sorteia carro zero, através de seguro de vida “Sicoob”

Em comemoração ao Dia das Mães, o Sicoob preparou um sorteio especial para o público, com prêmio que surpreenderá as mamães: um Renault Kwid 0km 2021. Quem adquirir o Seguro de Vida Individual, Vida Mulher ou Vida Simples, exclusivamente entre 5 e 7 de maio, vai testar sua sorte e concorrer ao carro 0km.

“Pensamos em fazer uma ação que traduzisse o conceito de mãe. O cuidado, a proteção, o carinho e o amor são características inerentes à maternidade e, com toda a certeza, são alinhados com os valores dos seguros de vida”, explica o executivo. Confira o regulamento em http://www.sicoob.com.br/ promocaodiadasmaes .

A contratação pode ser realizada nas agências ou no App Sicoob e a promoção é válida tanto para mulheres quanto para homens. De acordo com Guilherme Ciarrochi Ferreira, diretor comercial do Sicoob Seguradora, a promoção “Amor que Protege” foi pensada para retribuir a segurança que os filhos sempre receberam das mamães.

Os cooperados que participaram da palestra “Mães de Sucesso”, realizada na segunda-feira, 3, por meio do canal do Sicoob no YouTube, concorrem a um kit câmera instantânea Fujifilm Instax Mini 11, que, além da máquina fotográfica, ainda tem uma bolsa e um filme com 10 poses.