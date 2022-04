Proncon-RJ: ovos de Páscoa têm variação de preços de até 50%

Os tradicionais ovos de chocolate da Páscoa estão mais caros e com grandes diferenças nos preços neste ano. Pelo menos é o que diz uma pesquisa realizada pelo Procon do Rio de Janeiro.

Um levantamento feito pelo órgão, na última semana, verificou os preços de 731 produtos, coletados em 44 estabelecimentos nas regiões Metropolitana, Norte Fluminense, Serrana e dos Lagos, além dos sites da internet. E identificou uma variação de valores de até 50% de um mesmo produto em diferentes pontos comerciais.

Na capital fluminense, a maior variação entre os ovos foi em produtos feitos com chocolate branco, cujo preço oscilou em 44,37%. Já em Macaé, no norte do estado, os valores oscilaram em 37,15%, e na Região Serrana chegou a 45,65% numa caixa de bombom. Na Região dos Lagos foi verificada diferença de 27,88%.

O consumidor Rafael de Oliveira diz que sentiu o peso dos preços, principalmente no ovo com temática infantil.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, o preço é impactado por diferentes fatores, como os reajustes do açúcar, do leite e do cacau, além da variação do dólar, das contratações e dos impostos. Ainda segundo a associação dos fabricantes, os ovos de Páscoa são produtos que têm uma produção mais complexa, com custos de embalagem, armazenamento e logística diferenciados.

* Com supervisão de Vitória Elizabeth.

Economia Diferença é maior em produtos feitos com chocolate branco Rio de Janeiro Chocolate para a Páscoa pode apresentar diferença de até 224% no preço Vitória Elizabeth/ Renata Batista Lucas Coelho* – Estagiário da Rádio Nacional Páscoa ovos de chocolate Procon Rio de Janeiro 118:00