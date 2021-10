Proteção, carro zero e solidariedade: conheça o Outubro Rosa do Sicoob

Destaque



Publicado em 9 de out de 2021 e atualizado às 21:50

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Cooperados e cooperadas que contratarem Seguros de Vida essa semana concorrem a um carro 0km.

Para conscientizar sobre a importância da proteção na vida dos cooperados e cooperadas, o Sicoob promove uma semana de ações celebrando o Outubro Rosa. A ação foi denominada “juntos a favor da vida” e, entre 4 e 8 de outubro, todas as vidas protegidas pelo seguro de vida individual, mulher ou simples, concorrerão a um carro 0km, além de contribuírem para uma ação solidária.

O Sicoob vai destinar o valor de R$ 100 mil às 8 agências que mais se destacarem na semana da ação e este montante será repassado para instituições que combatem o câncer. “Além de conscientizar sobre a doença, queremos que nossas cooperadas e cooperados passem a ter a proteção do seguro de vida, pois eles contam com diversos benefícios, como cobertura em caso de doenças graves e invalidez”, afirma Guilherme Ciarrocchi, diretor comercial do Sicoob Seguradora.

De acordo com o INCA o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2,3 milhões de novos casos são diagnosticados por ano. Para o Brasil, foram estimados mais de 66 mil casos em 2021, sendo este o câncer que mais mata mulheres em todo o país. “Importante também ressaltar que, além do câncer de mama, vários outros são cobertos pelos seguros de vida do Sicoob, além, é claro, de casos de morte pela Covid-19″, diz Ciarrocchi.

É possível adquirir os seguros do Sicoob por meio de um ponto de atendimento ou pelo App Sicoob e Internet Banking. O carro sorteado será um Hyundai HB20, modelo 2022, além de um ano de seguro de automóvel custeado pela Mapfre Seguradora.

Serviço

Juntos a favor da vida

Sorteio de um HB20 0km para contratações de seguros de vida entre 4 e 8 de outubro

Contratações podem ser feitas pelo App Sicoob, Internet Banking ou presencialmente na cooperativa mais próxima

Confira a sua cooperativa em: https://www.sicoob.com.br/web/ sicoob/pesquisa-cooperativa