Próximo adversário do Bahia, Vasco perde e ajuda o tricolor

O Vasco desperdiçou uma oportunidade de assumir a vice-liderança da Série B ao perder para o CSA por 2×0, na noite desta quinta-feira (18), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 25ª rodada. De quebra, o time alagoano deixou provisoriamente a zona de rebaixamento, subindo para 16º.

Com o resultado, o CSA chegou aos 26 pontos e empurrou o Operário, com 25, para o Z4. Já o Vasco continuou na quarta posição, com 42, atrás de Cruzeiro (53), Bahia (44) e Grêmio (43). Cruzeiro e Grêmio se enfrentam domingo (21), em Porto Alegre.

O time da casa marcou o primeiro gol logo no início da partida. Aos 2 minutos, após cobrança de escanteio de Igor, Lucão subiu sozinho e, de cabeça, fez 1×0.

O CSA ampliou aos 24 minutos, quando Lucas Barcelos foi lançado em velocidade, viu Danilo Boza falhar e tocou na saída do goleiro Thiago Rodrigues. O mesmo Lucas Barcelos chegou a fazer mais um, aos 40, mas o árbitro assinalou posição irregular e anulou o lance.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Bahia no dia 28, um domingo, às 16h, na Fonte Nova. O CSA enfrenta o Operário um dia antes, às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

No outro jogo desta quinta-feira pela Série B, o Tombense ganhou do Sport por 1×0,em Muriaé (MG), e subiu para a quinta colocação, com 36 pontos. Assim, a distância do Bahia para o primeiro time fora do G4 é de oito pontos, o que não mudará mais até o fim da 25ª rodada. O que pode mudar é o ocupante do quinto lugar, já que o Sampaio Corrêa ultrapassa o Tombense pelos critérios de desempate caso vença o CRB no sábado. O Sport ficou com 34 pontos.