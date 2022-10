PS5 foi desbloqueado dando acesso total ao console

Recentemente foi descoberto que a Sony corrigiu um “bug” que permitia brechas para desbloqueio do console PS5, no entanto, hackers agora conseguiram de vez ter acesso total ao console.

De acordo com os primeiros detalhes, o PS5 foi oficialmente desbloqueado, mas só funciona no firmware 4.03, lançado há cerca de um ano. A situação é bastante preocupante, pois fontes do Tom Henderson alegam que esse desbloqueio é totalmente verdadeiro e a Sony já está ciente.

O desbloqueio/jailbreak no PlayStation 5 dá ao jogador o acesso total ao console, podendo fazer qualquer coisa e a principal parte, rodar praticamente qualquer jogo, sem pagar, jogar títulos de outras plataformas e assim por diante.

No entanto, deve estar bem ciente que a pessoa que fazer isso no console corre grandes riscos de ter o seu PS5 banido pela Sony, além de perder a garantia, perder acesso ao modo online e o mais importante, isso é ilegal.

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Testing PS5 4.03 Kernel Exploit For Disc Or Digital — Echo Stretch (@StretchEcho) October 3, 2022

Vale ressaltar que o próprio hacker que conseguiu realizar o desbloqueio/jailbreak deixa bem claro que isso ainda está bastante instável e funciona apenas em 30% dos casos.

O firmware 4.03 é antigo e poucos possuem um console nesse estado, então o desbloqueio/jailbreak é bastante limitado, e com as recentes atualizações do PS5, a Sony já corrigiu esse bug que permitia o desbloqueio.