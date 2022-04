PSB oficializa Alckmin como vice de Lula na chapa com PT

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para eleições presidenciais neste ano. A confirmação do ex-tucano na posição foi feita em evento realizado em um hotel da zona sul da capital paulista nesta sexta-feira, 8, com a presença de lideranças dos dois partidos políticos. Durante o encontro, Alckmin falou em ‘desprendimento e união’, e Lula afirmou que PSB participará da elaboração do plano de governo.