PSB vai formalizar indicação de Alckmin como vice de Lula em reunião nesta sexta

O PSB fará a indicação oficial da pré-candidatura de Geraldo Alckmin como vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma reunião marcada para sexta-feira, 8. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo partido. O ex-governador de São Paulo, o ex-presidente e o comando das duas siglas vão se reunir em São Paulo, às 10 horas, para tratar da formação da chapa presidencial. O local do encontro ainda não foi definido. Alckmin deixou o PSDB após 33 anos na legenda e se filiou ao PSB no último dia 23. Na ocasião, o ex-tucano afirmou que Lula, seu antigo adversário, “representa a própria democracia” e é a figura política “que melhor reflete e interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro”. Nesta terça-feira, 5, o petista afirmou que Alckmin mudou. “Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. Eu fui adversário do Alckmin, não inimigo. Feliz era o Brasil que tinha disputa entre dois partidos democráticos, porque existia debate civilizado sobre programa de governo”, disse em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada e nas redes sociais. Apesar da formalização da aliança entre os partidos estar cada vez mais próxima, ainda há definições pendentes nos Estados. Em São Paulo, Márcio França, candidato do PSB, sinaliza que não vai recuar da candidatura ao governo estadual. O PT, por sua vez, quer lançar Fernando Haddad na disputa pela administração estadual. As legendas também tem candidatos próprios no Rio Grande do Sul.