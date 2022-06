PSDB decide apoiar MDB e Tebet na corrida pela Presidência, diz blog

O PSDB decidiu apoiar o MDB na candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência da República. O martelo teria sido batido nesta quarta-feira (8/6), durante encontro entre as lideranças de ambos os partidos no gabinete do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) – este cotado para ocupar a candidatura de vice na chapa. “Tudo fechado”, disse Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB. As informações são do blog do jornalista Gerson Camarotti.

Integrante de federação partidária junto com os tucanos, o Cidadania também fará parte da aliança, cujo anúncio está previsto para esta quinta-feira (9), em reunião da Executiva Nacional do PSDB, em Brasília.

Nas redes sociais, Simone Tebet comemorou “mais um passo dado em direção à união do centro democrático”.

Mais um passo dado em direção à união do centro democrático. @MDB_Nacional @PSDBoficial @23cidadania caminham para um momento histórico a favor da reconstrução do Brasil. — Simone Tebet (@simonetebetbr) June 8, 2022

Os líderes tucanos avaliaram que não dava mais para adiar a definição em torno de uma aliança para contrapor as candidaturas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Da reunião desta quarta, no gabinete de Jeireissati, participaram os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do Cidadania, Roberto Freire, e do PSDB, Bruno Araújo, além de outras lideranças dos partidos. Simone Tebet participou de forma virtual.

